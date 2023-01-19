Нові технології створюють нові ризики для безпеки – директор ФБР

Серед ризиків на даний момент - кіберзагрози з боку Китаю та Росії, інформує ZN.ua.

Нові технології створюють нові ризики для безпеки – директор ФБР
© weforum.org

Нові технології - від автономних транспортних засобів до штучного інтелекту - створюють як можливості, так і нові ризики для безпеки, заявив директор Федерального бюро розслідувань США Крістофер Рей на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

За його словами, США особливо стурбовані китайськими програмами штучного інтелекту та їхньою здатністю зламувати системи інших країн. Крім того, ФБР запобіг спробі російських кібернетичних атак на американську інфраструктуру на початку повномасштабної війни з Україною.

"Поле атак розширюється, спектр методів атак збільшується як у якісному, так і в кількісному відношенні", - сказав він.

Директор ФБР також заявив, що його відомство стурбоване тим, що автономними транспортними засобами можуть маніпулювати таким чином, щоб заплутати або спотворити алгоритми, що потенційно може призвести до фізичних збитків.


Анастасія Дейна, ZN.ua





Интересные новости
Науседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за цеНауседа: Росія – терористична держава і відповідатиме за це
Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"Усик емоційно заступився за УПЦ: "Я залишаюся і продовжую бути вірним…"
Кислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способомКислиця порівняв Росію з водоростями після заяви Нєбєнзі про досягнення цілей війни будь-яким способом
Моравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильноМоравецький: Польща або отримає дозвіл на передачу Україні німецьких танків, або ми самі вчинимо правильно
ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні СилиЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили
Блок рекламы


Похожие новости
Директор ЦРУ таємно відвідав Київ і попередив Зеленського про плани РФ – WPДиректор ЦРУ таємно відвідав Київ і попередив Зеленського про плани РФ – WP
Польща переглядає заходи безпеки після виявлення дайверів у забороненій зоні портуПольща переглядає заходи безпеки після виявлення дайверів у забороненій зоні порту
Зеленський справедливо вимагає гарантій безпеки від НАТО – глава Мюнхенської конференціїЗеленський справедливо вимагає гарантій безпеки від НАТО – глава Мюнхенської конференції
Дуда: Україна повинна отримати гарантії безпеки від НАТОДуда: Україна повинна отримати гарантії безпеки від НАТО
Багато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у ДніпріБагато загиблих, десятки поранених: нові дані, фото та відео теракту Росії у Дніпрі
Якою ракетою били по Дніпру і хто наказав: нові дані про трагедіюЯкою ракетою били по Дніпру і хто наказав: нові дані про трагедію
Будинку більше немає: нові фото наслідків удару по ДніпруБудинку більше немає: нові фото наслідків удару по Дніпру
NYT: Що таке «гарантії безпеки» для України?NYT: Що таке «гарантії безпеки» для України?
Основоположним для забезпечення своєї безпеки Японія визначила альянс зі СШАОсновоположним для забезпечення своєї безпеки Японія визначила альянс зі США
Нова Стратегія нацбезпеки: Японія разом із союзниками планує перешкоджати РФ підривати мир, стабільність та процвітання міжнародної спільнотиНова Стратегія нацбезпеки: Японія разом із союзниками планує перешкоджати РФ підривати мир, стабільність та процвітання міжнародної спільноти
Последние новости
Подгружаем последние новости