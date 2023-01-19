Нові технології створюють нові ризики для безпеки – директор ФБР
Нові технології - від автономних транспортних засобів до штучного інтелекту - створюють як можливості, так і нові ризики для безпеки,
За його словами, США особливо стурбовані китайськими програмами штучного інтелекту та їхньою здатністю зламувати системи інших країн. Крім того, ФБР запобіг спробі російських кібернетичних атак на американську інфраструктуру на початку повномасштабної війни з Україною.
"Поле атак розширюється, спектр методів атак збільшується як у якісному, так і в кількісному відношенні", - сказав він.
Директор ФБР також заявив, що його відомство стурбоване тим, що автономними транспортними засобами можуть маніпулювати таким чином, щоб заплутати або спотворити алгоритми, що потенційно може призвести до фізичних збитків.