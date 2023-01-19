Мобілізація в Україні: коли "візьмуться" за військовозобов'язаних чоловіків, які виїхали за кордон

військкомат, мобілізація

У Кабміні визначили термін, коли військовозобов'язаним чоловікам треба повернутись додому з-за кордону.

В Україні запроваджено загальну мобілізацію та військовий стан через повномасштабну війну з росією. З цієї причини військовозобов'язаним чоловікам забороняється залишати територію України, а з огляду на постанову Кабміну №1487, тим, хто встиг виїхати до 24 лютого 2022 року, потрібно повернутися назад.

Про це розповів юрист гарячої лінії Асоціації правників України з питань, пов'язаних із військовим станом, Євген Промський, пише Обозреватель. Експерт пояснив, хто має розробити процедуру взяття на військовий облік тих, хто виїхав за кордон, і коли її варто чекати.

У грудні 2022 року Кабінет міністрів затвердив зміни у військовому обліку нашої країни, ухваливши нововведення у вигляді постанови № 1487. Вона говорить, що військовозобов'язані особи чоловічої статі зобов'язані повернутися на територію України та подати свої документи до територіальних центрів комплектації.

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"Постановою Кабміну № 1487 стверджується, що, враховуючи 5-ту частину статті 33 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", міністерствам необхідно провести перегляд та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність до цієї постанови протягом 6 місяців", – заявив Промський.

Таким чином, за словами експерта, оформлення на військовий облік чоловіків, які виїхали за кордон, розпочнеться з 5 травня 2023 року.

Зазначимо, що в період дії військового стану в Україні за кордон може виїжджати кілька категорій чоловіків. Серед них – ті, хто має трьох дітей, хто їде у відрядження на спортивні змагання та культурні заходи, а також водії, які везуть важливий для держави вантаж.

Молдова, кордон, пункти пропуску


Галина Струс, politeka.net





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