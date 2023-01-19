Прем'єр-міністерка Фінляндії пообіцяла роки підтримки для України

За словами Марін, її країна готова підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, інформує ZN.ua.

Прем'єр-міністерка Фінляндії пообіцяла роки підтримки для України
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Фінляндія готова підтримувати Україну у протистоянні агресії РФ стільки, скільки буде потрібно. Про це заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін на щорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Я думаю, що єдиний меседж, який ми повинні надіслати - це те, що ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Один рік, два роки, п'ять років, 10 років, 15 років», - наголосила Марін.

У 2022 році уряд Фінляндії витратив близько 300 мільйонів євро на підтримку України, з них близько 190 мільйонів - на закупівлю оборонного обладнання.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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