Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90

Найближчими днями розпочнеться навчання українських військових на цих танках і системах, інформує ZN.ua.

Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90
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Окрім ескадрильї танків Challenger Велика Британія також надасть Україні зо три десятки самохідних артилерійських систем AS-90. Про це сказано у повідомленні на сайті британського уряду.

«Ескадрилья з 14 танків прибуде до України найближчими тижнями. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 гаубиць AS-90, – йдеться у повідомленні британського уряду. – Відправка цих озброєнь знаменує початок зміни підходів у підтримці України Великою Британією».

Вже найближчими днями розпочнеться навчання українських військових управлінню цими танками та САУ.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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