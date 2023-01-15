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2023-01-15
Не тільки танки Challenger: Велика Британія також відправляє Україні близько 30 САУ AS-90
Найближчими днями розпочнеться навчання українських військових на цих танках і системах, інформує
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Окрім ескадрильї танків Challenger Велика Британія також надасть Україні зо три десятки самохідних артилерійських систем AS-90. Про це
«Ескадрилья з 14 танків прибуде до України найближчими тижнями. Очікується, що за ними прибудуть близько 30 гаубиць AS-90, – йдеться у повідомленні британського уряду. – Відправка цих озброєнь знаменує початок зміни підходів у підтримці України Великою Британією».
Вже найближчими днями розпочнеться навчання українських військових управлінню цими танками та САУ.
Юлія Лавришин, ZN.ua