ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили

У Збройних Сил України немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22, одна з яких учора, 14 січня, влучила у багатоповерхівку в густонаселеному мікрорайоні Дніпра, забравши життя щонайменше 12 мешканців. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«З початку повномасштабного вторгнення по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони», — йдеться у повідомленні.

Ракета Х-22 з масою бойової частини близько 950 кг швидка, може розвивати швидкість близько 3000 км/год, і здатна пролетіти до 600 кілометрів. Водночас при застосуванні її з великих відстаней, відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Перехоплювати такі повітряні цілі здатні лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами: Patriot PAC-3 чи SAMP-T.

За даними командування, учора Росія випустила з п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 п’ять крилатих ракет Х-22 по території України. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна з них і спричинила трагічні наслідки, влучивши у житловий будинок.

У Повітряних силах закликали звертати увагу лише на офіційні заяви представників Повітряних Сил, Міністерства оборони, Генерального штабу, видів та родів Збройних сил України і перевіряти будь-які «гучні» повідомлення, які тиражуються з інших джерел.