ЗСУ не можуть збивати ракети Х-22 — Повітряні Сили

У командуванні сподіваються на отримання Україною систем ППО Patriot PAC-3 та SAMP-T, інформує ZN.ua.

У Збройних Сил України немає вогневих засобів, здатних збивати ракети Х-22, одна з яких учора, 14 січня, влучила у багатоповерхівку в густонаселеному мікрорайоні Дніпра, забравши життя щонайменше 12 мешканців. Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

«З початку повномасштабного вторгнення по території України було випущено понад 210 ракет цього типу. Жодна – не збита засобами протиповітряної оборони», — йдеться у повідомленні.

Ракета Х-22 з масою бойової частини близько 950 кг швидка, може розвивати швидкість близько 3000 км/год, і здатна пролетіти до 600 кілометрів. Водночас при застосуванні її з великих відстаней, відхилення від цілі може становити сотні метрів.

Перехоплювати такі повітряні цілі здатні лише зенітні ракетні комплекси, які у перспективі можуть бути надані Україні західними партнерами: Patriot PAC-3 чи SAMP-T.

За даними командування, учора Росія випустила з п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 п’ять крилатих ракет Х-22 по території України. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря. Одна з них і спричинила трагічні наслідки, влучивши у житловий будинок.

У Повітряних силах закликали звертати увагу лише на офіційні заяви представників Повітряних Сил, Міністерства оборони, Генерального штабу, видів та родів Збройних сил України і перевіряти будь-які «гучні» повідомлення, які тиражуються з інших джерел.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
У Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і картаУ Молдові впали уламки ракети, випущеної по Україні: фото і карта
На території Молдови впали уламки російської ракетиНа території Молдови впали уламки російської ракети
По багатоповерхівці у Дніпрі поцілили ракетою Х-22: за інформацію про виконавця пропонують $25 тисячПо багатоповерхівці у Дніпрі поцілили ракетою Х-22: за інформацію про виконавця пропонують $25 тисяч
У Міненерго заявили, що США допоможуть Україні відновити та розвити енергетичний секторУ Міненерго заявили, що США допоможуть Україні відновити та розвити енергетичний сектор
Манекен, що нагадує Ердогана, повісили у Стокгольмі догори ногамиМанекен, що нагадує Ердогана, повісили у Стокгольмі догори ногами
Чверть українців в Польщі можуть залишитись за кордоном назавжди — дослідженняЧверть українців в Польщі можуть залишитись за кордоном назавжди — дослідження
Leopard можуть стати причиною розбрату між Польщею та Німеччиною — WELTLeopard можуть стати причиною розбрату між Польщею та Німеччиною — WELT
У Білорусі можуть готувати аналог ПВК Вагнера для участі у бойових діях – білоруська опозиціяУ Білорусі можуть готувати аналог ПВК Вагнера для участі у бойових діях – білоруська опозиція
Повістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВАПовістки до військкомату: у Києві можуть вручати навіть у метро — КГВА
З Банкової просили за Портнова - колишній керівник управління спецрозслідувань ГорбатюкЗ Банкової просили за Портнова - колишній керівник управління спецрозслідувань Горбатюк
Последние новости
Подгружаем последние новости