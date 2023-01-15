У зруйнованому під'їзді будинку в Дніпрі могли перебувати до 200 мешканців — ОП

Рятувальники працюватимуть на місці всю ніч.

У зруйнованому під'їзді будинку в Дніпрі могли перебувати до 200 мешканців — ОП
© Кирило Тимошенко / Telegram

В результаті ворожого удару по житловому будинку в Дніпрі було зруйновано 72 квартири, за попередніми даними там могло знаходитись до 200 осіб. Загалом у 16-під'їздному будинку мешкають близько 1700 мешканців, інформує ZN.ua.

Про це в ефірі марафону «Єдині новини» повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

«Для розуміння: зруйновані 72 квартири. За даними прописок ми вже розуміємо, хто та скільки людей могли там проживати: від 100 до 200 людей, серед них декілька десятків дітей. Будемо сподіватися, що їх немає під завалами», — повідомив він.

За його словами, від перших хвилин і досі на місці трагедії працюють рятувальники: це і ДСНС, і поліція, і кінологічні загони. Будинок повністю знеструмлений, відсутній також газ, внаслідок вибуху вибиті шибки. Зараз місцева влада розселяє мешканців зі зруйнованих квартир.

«Фактично потрібно забезпечити житлом та теплом понад тисячу людей», — повідомив заступник керівника ОП.

Як повідомлялось, кількість постраждалих внаслідок влучення ракети в житловий будинок у Дніпрі зросла до 39 осіб, серед них семеро дітей. Загинули п'ятеро мешканців.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок влучання знеструмлено і відключено від систем життєзабезпечення цілий район.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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