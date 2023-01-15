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2023-01-15
ООН: внаслідок російського вторгнення в Україну загинули 7 тисяч мирних людей
Реальні цифри можуть бути набагато вищими.
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За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення постраждали 18 096 мирних жителів України, включаючи 6 952 убитих та 11 144 поранених. Реальні цифри можуть бути значно вищими.
Про це заявила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, виступаючи у п'ятницю на засіданні Ради безпеки, яке було присвячене кризі в Україні,
Юлія Мельничук, ZN.ua