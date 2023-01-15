ООН: внаслідок російського вторгнення в Україну загинули 7 тисяч мирних людей

За даними ООН , з початку повномасштабного вторгнення постраждали 18 096 мирних жителів України, включаючи 6 952 убитих та 11 144 поранених. Реальні цифри можуть бути значно вищими.

Про це заявила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, виступаючи у п'ятницю на засіданні Ради безпеки, яке було присвячене кризі в Україні, повідомляє "Голос Америки".