ООН: внаслідок російського вторгнення в Україну загинули 7 тисяч мирних людей

Реальні цифри можуть бути набагато вищими.

ООН: внаслідок російського вторгнення в Україну загинули 7 тисяч мирних людей
© Getty Images

За даними ООН, з початку повномасштабного вторгнення постраждали 18 096 мирних жителів України, включаючи 6 952 убитих та 11 144 поранених. Реальні цифри можуть бути значно вищими.

Про це заявила заступник генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, виступаючи у п'ятницю на засіданні Ради безпеки, яке було присвячене кризі в Україні, повідомляє "Голос Америки".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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