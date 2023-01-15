Кулеба закликав G7 та ЄС накласти санкції на ракетно-безпілотну промисловість РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фоні масованого ракетного обстрілу 14 січня закликав G7 і ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ .

«Кожен залп ракет все більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною», - написав міністр у Twitter .