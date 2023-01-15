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2023-01-15
Кулеба закликав G7 та ЄС накласти санкції на ракетно-безпілотну промисловість РФ
Цивілізований світ зобов’язаний зупинити терористів, які нищать цивільне населення у ХХІ столітті, інформує
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на фоні масованого ракетного обстрілу 14 січня закликав G7 і ЄС запровадити санкції проти ракетно-безпілотної промисловості РФ.
«Кожен залп ракет все більше виснажує російські запаси. Однак вони все ще здатні виробляти нові. Ми можемо і повинні вбити їхню ракетно-безпілотну промисловість масовим санкційним ударом! Я закликаю G7 і ЄС запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною», -
Анастасія Дейна, ZN.ua