Якою ракетою били по Дніпру і хто наказав: нові дані про трагедію

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі ракетою Х-22, і така ж потрапила по торговому центру в Кременчуці.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Апостроф.

Він зазначив, що дана ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають "вбивцею авіаносців", призначена для знищення авіаносних груп у морі і може оснащуватися ядерною частиною, проте терористи вдарили такою ракетою по густонаселеному місту.

Ігнат також повідомив, що в суботу по Києву та Харкову били зенітними ракетами, які призначені для ураження повітряних цілей.

Російські терористи розпочали обстріл зенітними ракетами С-400 або С-300, якими постійно б'ють по східних регіонах – Харківщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Чому ми називаємо це зброєю терористів? Тому що це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж були цієї доби удари саме цими комплексами", - розповів Юрій Ігнат.

У Збройних Силах України зазначили, що ракета, випущена по Дніпру, була аналогічною тій, яка влітку влучила у ТЦ у Полтавській області.

Також у ЗСУ наголосили, що за влучання у багатоповерхівку відповідальний командир цього авіаполку Олег Тімошин.

У свою чергу колишній заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан запропонував 25 000 доларів за ім'я, прізвище та адресу проживання в РФ терориста, який випустив ракету по житловому будинку.

Він зазначив, що військовий злочинець служить у 52-му гвардійському важкому бомбардувальному авіаційному полку на аеродромі Шайківка на заході Калузької області.

Позивний ведучого - 42492. Виліт проводився на стратегічному бомбардувальнику ТУ-22М3, пуск ракети Х-22 був із району Курська, приземлився ракетоносій в Рязані.

Пізніше він опублікував обличчя військових злочинців із в/ч 33310.

Також він зазначив, що найімовірніше, зробив пуск по будинку льотчик 52-го гвардійського авіаполку майор Дмитро Голєнков.


Олексій Руденко, Апостроф





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