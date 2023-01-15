Будинку більше немає: нові фото наслідків удару по Дніпру

У Дніпрі продовжується розбір завалів будинку, у який потрапила російська ракета під час обстрілу.

Про це повідомляє "Громадське", інформує Апостроф .

За даними журналістів, на місці ракетного удару ЗС РФ продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Місцеві мешканці допомогають співробітникам ДСНС розбирати завали, оскільки там можуть перебувати травмовані громадяни.

Більш того, як зазначає "Громадське", на верхніх поверхах будинку лишилися люди, які за допомогою ліхтарів показують своє місцезнаходження, аби рятувальники мали змогу до них дібратися.

"Суспільне", у свою чергу, повідомляє, що частина багатоквартирного будинку, у який потрапила російська ракета, потребуватиме демонтажу. На місце події, за словами журналістів, одразу прибув мер Дніпра Борис Філатов, який попередив, що кілька під’їздів будівлі доведеться знести.