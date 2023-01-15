По багатоповерхівці у Дніпрі поцілили ракетою Х-22: за інформацію про виконавця пропонують $25 тисяч

Така сама ракета влітку зруйнувала ТЦ у Кременчуці, вбивши кількадесят українців, інформує ZN.ua.

По багатоповерхівці у Дніпрі поцілили ракетою Х-22: за інформацію про виконавця пропонують $25 тисяч

Удар по багатоповерхівці у Дніпрі росіяни завдали протикорабельною ракетою Х-22. Така сама ракета влітку влучила в торговий центр у Кременчуці. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Це ракета Х-22, яка була випущена з дального бомбардувальника Ту-22М3, запуски проводилися із району Курська та Азовського моря. Загалом п’ять пусків цих ракет», — розповів він.

За його словами, Х-22 з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають убивцею авіаносців, призначена для знищення авіаносних груп у морі, вона може оснащуватися ядерною частиною. Удар такою ракетою по густонаселеному місту — терористичний акт.

Сьогодні, за словами Ігната, російські окупанти били по столиці та по Харкову призначеними для ураження повітряних цілей зенітними ракетами. Вони призначені для знищення повітряних цілей і містять тисячі вражаючих елементів для того, щоб ліквідувати літак, ракету, БПЛА чи гелікоптер.

«Ці уламки летять на сотні метрів, вражають мирне населення. По містах стріляти – це чистої води тероризм. Цими ракетами сьогодні били по Києву. І по Харкову теж цієї доби удари були саме цими комплексами», — підкреслив речник.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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