Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні

Туреччина вважає, що жодна із сторін не зможе виграти війну, інформує ZN.ua.

Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні
© Агентство Анадолу

Туреччина заявила, що готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, і попередила, що ні Москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб виграти війну.

"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації", - заявив радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калін.

"Жодна зі сторін не в змозі виграти війну у військовому відношенні, на землі", - додав він, передає AFP.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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