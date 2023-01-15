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2023-01-15
Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні
Туреччина вважає, що жодна із сторін не зможе виграти війну, інформує
© Агентство Анадолу
Туреччина заявила, що готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, і попередила, що ні Москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб виграти війну.
"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації", - заявив радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калін.
"Жодна зі сторін не в змозі виграти війну у військовому відношенні, на землі", - додав він, передає
Оксана Лебедина, ZN.ua