Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні

Туреччина заявила, що готова наполягати на локальному припиненні вогню в Україні, і попередила, що ні Москва, ні Київ не мають військових засобів, щоб виграти війну.

"Туреччина готова наполягати на локальному припиненні вогню та невеликій локальній деескалації", - заявив радник президента Реджепа Тайіпа Ердогана із зовнішньої політики Ібрагім Калін.