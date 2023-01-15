РФ готується до довготривалої війни — ГУР

За спостереженнями воєнної розвідки України, РФ проводить підготовку до довготривалої війни. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Зокрема, проведені главою Кремля Владіміром Путіним заходи реорганізації російської економіки та військово-промислового комплексу вказують на підготовку переведення країни на воєнний стан, вважає українська розвідка.

Такі заходи спрямовані на посилення потенціалу російських ЗС та створення умов для проведення операцій, запланованих на самому початку війни, але невдало реалізованих військами РФ .