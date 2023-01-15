РФ готується до довготривалої війни — ГУР
Кремль проводить заходи з реорганізації економіки та військово-промислового комплексу країни, інформує
За спостереженнями воєнної розвідки України, РФ проводить підготовку до довготривалої війни. Про це
Зокрема, проведені главою Кремля Владіміром Путіним заходи реорганізації російської економіки та військово-промислового комплексу вказують на підготовку переведення країни на воєнний стан, вважає українська розвідка.
Такі заходи спрямовані на посилення потенціалу російських ЗС та створення умов для проведення операцій, запланованих на самому початку війни, але невдало реалізованих військами РФ.
В ГУР зазначають, що намагання Росії залучити всі військові ресурси на продовження війни проти України, а також нещодавнє призначення начальника Генерального штабу ЗС РФ Валєрія Герасімова новим командувачем російських військ вказують не лише на військові невдачі Кремля, а й на підготовку Москви до продовження широкомасштабної довготривалої війни.