Українська ППО знищила сьогодні18 із 28 російських ракет – Залужний

Українська ППО знищила 18 з 28 крилатих ракет, випущених сьогодні по Україні, повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграм.

"Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території, пише Залужний. - З ранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця".

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», авіаційні ракети Х-59, що керуються, по об'єктах критичної інфраструктури України.

За інформацією головнокомандувача, всього ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, у Дніпрі одна ракета потрапила до дев'ятиповерхового житлового будинку. Поранено 39 людей, серед них 7 дітей (одна дівчинка у тяжкому стані), 5 мирних мешканців загинули.