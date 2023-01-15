Українська ППО знищила сьогодні18 із 28 російських ракет – Залужний

Російські агресори били по критичній інфраструктурі та по житлових будинках, інформує ZN.ua.

Українська ППО знищила сьогодні18 із 28 російських ракет – Залужний
© Кирило Тимошенко / Telegram

Українська ППО знищила 18 з 28 крилатих ракет, випущених сьогодні по Україні, повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у телеграм.

"Сьогодні противник завдав масованих ракетних ударів по нашій території, пише Залужний. - З ранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця".

Пізніше держава-терорист застосувала високоточну зброю: крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, Х-22, крилаті ракети морського базування «Калібр», авіаційні ракети Х-59, що керуються, по об'єктах критичної інфраструктури України.

За інформацією головнокомандувача, всього ворог здійснив близько 28 пусків крилатих ракет різного базування та 5 пусків керованих авіаційних ракет.

Силами та засобами Повітряних Сил Збройних Сил України у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 18 крилатих ракет та 3 керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, у Дніпрі одна ракета потрапила до дев'ятиповерхового житлового будинку. Поранено 39 людей, серед них 7 дітей (одна дівчинка у тяжкому стані), 5 мирних мешканців загинули.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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