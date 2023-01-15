Аналітики ISW вважають, що Росія ймовірно готується здійснити вирішальний наступ

Проте малоймовірно, що він буде з території Білорусі.

Аналітики ISW вважають, що Росія ймовірно готується здійснити вирішальний наступ
© Міністерство оборони республіки Білорусь

Українські та російські війська готуються до активних наступальних операцій навесні. А Росія, ймовірно, готується здійснити вирішальний наступ. Проте малоймовірно, що він буде з території Білорусі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 13 січня.

Аналітики ISW погоджуються із заявами міністра оборони Олексія Резнікова та очільника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що «весна є найкращим періодом для відновлення [військових] рухів для всіх сторін», і що російські сили будуть готові розпочати більш стрімкі операції навесні, і тому українські сили повинні бути готові до цього. А також про те, що російські військові, можливо, намагаються накопичити сили, боєприпаси та озброєння для наступу з районів, які вони вже окупували на півдні та сході України, інформує ZN.ua.

«Прогноз Резнікова щодо вищих темпів російських операцій навесні частково підтверджує оцінку ISW про те, що російські сили, ймовірно, готуються до наміченої вирішальної військової операції у 2023 році, – сказано у звіті. – ISW досі не спостерігає жодних ознак того, що українські сили мають намір припинити поточні контрнаступальні операції цієї зими на користь проведення великого контрнаступу цієї весни. Натомість українські сили можуть використати поточні контрнаступальні операції для створення умов для потенційної більшої контрнаступальної операції цієї весни».

В ISW також вважають, що нове вторгнення Росії в Україну з Білорусі, залишається малоймовірним і що білоруські сили навряд чи приєднаються до бойових дій в Україні.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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