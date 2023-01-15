Британія передає Україні першу партію танків Challenger 2: у чому їхня унікальність

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак схвалив план відправки в Україну 12 танків Challenger 2. Перші чотири одиниці бронетехніки мають передати негайно.

Про це повідомляє The Sun, інформує Апостроф .

Джерело на Даунінг-стріт розповіло, що Ріші Сунак повідомить президента України Володимира Зеленського про план передачі танків.

"Прем'єр-міністр чітко заявив, що Велика Британія має дотримуватися своїх зобов'язань перед Україною, і це включає забезпечення критично важливого обладнання для захисту та зміни розміщення сил на полі бою", - зазначив співрозмовник видання.

Зазначається, що першу поставку - групу з чотирьох танків Challenger 2 буде негайно доставлено до Східної Європи, а ще 8 - незабаром після цього.

Цього тижня Сунак провів переговори з керівниками відомств оборони та безпеки, на яких наголосив, що доставка танків до України має бути оперативним пріоритетом.

Як пише Defense Express, Challenger 2 має унікальність. Головне озброєння танка Challenger 2 – його 120-мм гармата L30A1 завдовжки 55 калібрів. Незважаючи на те, що це уніфікований танковий калібр, гармата особлива: вона нарізна і використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільної зарядки.

Таким чином, Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрових, так і осколково-фугасних, включаючи унікальні HESH – бронебійно-фугасні снаряди. Особливість останніх у тому, що вони "розмазують" по броні або поверхні зміцнення вибухівку, яка детонує та руйнує її, призводячи до утворення на зворотному боці сколу. Тобто уламки самої броні вражають внутрішній об'єм танка чи укриття.

У всьому іншому крім гармати, Challenger 2 – класичний танк західної школи, з екіпажем із чотирьох осіб, без автомата зарядки. Він був створений на зламі 80-90 років і знаходиться на озброєнні Британії з 1998 року.