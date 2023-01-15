Росія нарощує авіацію в Білорусі під виглядом військових навчань – Генштаб

Загроза нанесення авіаційних ударів з території Білорусі зростає, інформує ZN.ua.

Росія нарощує авіацію в Білорусі під виглядом військових навчань – Генштаб
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Росія нарощує авіаційний компонент у Білорусі під виглядом проведення спільних військових навчань, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Міноборони Білорусі анонсувало проведення в період з 16 січня до 1 лютого спільного льотно-тактичного навчання повітряного компоненту збройних сил обох держав. Під виглядом проведення цього навчання ворог нарощує авіаційне угруповання у Білорусі», - каже він.

За словами Громова, минулого тижня на аеродром Мачулищі перебазовано не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24. Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі літаків дальньої авіації країни-агресора.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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