Росія нарощує авіацію в Білорусі під виглядом військових навчань – Генштаб

Росія нарощує авіаційний компонент у Білорусі під виглядом проведення спільних військових навчань, повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

«Міноборони Білорусі анонсувало проведення в період з 16 січня до 1 лютого спільного льотно-тактичного навчання повітряного компоненту збройних сил обох держав. Під виглядом проведення цього навчання ворог нарощує авіаційне угруповання у Білорусі», - каже він.

За словами Громова, минулого тижня на аеродром Мачулищі перебазовано не менше 10 вертольотів Мі-8 та Мі-24. Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі літаків дальньої авіації країни-агресора.