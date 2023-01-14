Захід вже допомагає Україні підготуватися до весни — NYT

Надання Україні системи ППО Patriot та обіцянки щодо постачання БМП західного зразка свідчать про те, що союзники вже почали готувати нашу сторону до відбиття ймовірного нового наступу росіян весною та контрнаступу ЗСУ. Про це пише New York Times.

"Україна має намір продовжити свій власний військовий наступ або взимку, або після "брудної" пори навесні. Росія також телеграфує про весняний наступ ... і Україна не хоче, щоб вони перевели подих між нинішньою порою і початком нового посиленого раунду бойових дій", - пише видання.

У матеріалі не відкидають, що незабаром українська сторона отримає й бажані танки західного зразка. Особливо реальним це виглядає після того, як ЗСУ "досягли несподіваних успіхів і вистояли проти виснажливих штурмів росіян". Йдеться про тривалі бої за Бахмут та прилеглі до міста території, зокрема й Соледар. Там росіяни протягом останніх місяців штурмують позиції оборонців, зазнаючи колосальних втрат.

Ба більше, на Заході, пише NYT, розуміють, що до весни залишилося не так багато часу. А Москва вже розпочала мобілізацію сотень тисяч нових призовників, констатує експерт з оборони в Європейській раді з міжнародних відносин Камілла Гранд.

На її думку, цей факт підштовхнув союзників до початку розмов про постачання нам танків. Вони потрібні для того, щоб "дати можливість українським силам досягти значного прогресу вже зараз".

"З початку війни майже рік тому Захід чинив опір наданню Україні найпотужнішого озброєння, побоюючись, що це призведе до прямого конфлікту НАТО з Росією. Але, бачачи рішучість України чинити опір, малу перспективу мирних переговорів у найближчому майбутньому і патову ситуацію на полі бою, союзники по НАТО поступаються", – підсумували в NYT.