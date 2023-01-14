Зміна командувача окупаційних військ відображає "системні виклики" Росії – Пентагон

Йдеться про кілька проблем, які має російська армія.

Зміна командувача окупаційних військ відображає
© US Department of Defense

Рішення Москви про призначення Валєрія Гєрасімова новим командувачем окупаційних військ в Україні демонструє "деякі системні виклики", з якими стикається РФ під час свого повномасштабного вторгнення в державу. Про це заявив прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Пет Райдер на брифінгу, пише CNN.

"Ми говорили про деякі з таких щодо їхніх (росіян – ред.) логістичних проблем, проблем з командуванням і управлінням, забезпеченням, моральним духом і значним провалом у досягненні стратегічних цілей, які вони перед собою поставили", – сказав він.

Райдер також зазначив, що Пентагон продовжить стежити за подібними перестановками в російському військовому керівництві.


Максим Царук, ZN.ua





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