Зміна командувача окупаційних військ відображає "системні виклики" Росії – Пентагон

Рішення Москви про призначення Валєрія Гєрасімова новим командувачем окупаційних військ в Україні демонструє "деякі системні виклики", з якими стикається РФ під час свого повномасштабного вторгнення в державу. Про це заявив прессекретар Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки Пет Райдер на брифінгу, пише CNN .

"Ми говорили про деякі з таких щодо їхніх (росіян – ред.) логістичних проблем, проблем з командуванням і управлінням, забезпеченням, моральним духом і значним провалом у досягненні стратегічних цілей, які вони перед собою поставили", – сказав він.

Райдер також зазначив, що Пентагон продовжить стежити за подібними перестановками в російському військовому керівництві.