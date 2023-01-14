Мешканці Івано-Франківська загрожує 8 років в'язниці: що СБУ знайшла у її комп'ютері, фото

Мешканці Івано-Франківська загрожує 8 років в'язниці: що СБУ знайшла у її комп'ютері, фото

СБУ затримала мешканку Івано-Франківської області, яка виправдовувала російську агресію.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, працівниця одного із стратегічних об'єктів критичної інфраструктури області, уродженка та мешканка Івано-Франківської області, поширювала у соцмережах повідомлення, спрямовані на визнання правомірною збройну агресію РФ проти України.

Повідомляється, що вона захоплювалася російським військовим керівництвом, поширювала російські наративи та підтримувала інші інформаційні кампанії російської військової пропаганди.

сбу

Крім того, жінка поширювала матеріали, що містять публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та чинної державної влад, а також ведення на території України агресивної війни.

У квартирі жінки правоохоронці провели обшуки, де виявили та вилучили комп'ютер та телефон із доказами протиправної діяльності.

Прикарпатці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією або без майна.

Раніше Служба безпеки України у звільнених районах Харківщини викрила та затримала колаборанта, який допомагав загарбникам.

Служба безпеки України у звільнених районах Харківщини викрила та затримала колаборанта, який допомагав загарбникам вивозити українське зерно до Росії. Ним виявився колишній головний інженер "Куп'янського комбінату хлібопродуктів".

Колаборанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
На вулицях, у парках та біля кафе: де вручають повістки українцям, фотоНа вулицях, у парках та біля кафе: де вручають повістки українцям, фото
"Маскування" на найвищому рівні: в Одесі знайшли незвичайний спосіб вручати повістки на вулиці - фото"Маскування" на найвищому рівні: в Одесі знайшли незвичайний спосіб вручати повістки на вулиці - фото
Крим дедалі ближче: окупанти переносять одну з авіабаз, фото із супутникаКрим дедалі ближче: окупанти переносять одну з авіабаз, фото із супутника
Не лише на вулицях: у Києві знайшли ще один спосіб "вручати" повістки військовозобов'язаним - фотофактНе лише на вулицях: у Києві знайшли ще один спосіб "вручати" повістки військовозобов'язаним - фотофакт
«Народженим у депортації помирати теж у депортації?»: в Росії п'ятьох кримчан засудили до 13 років«Народженим у депортації помирати теж у депортації?»: в Росії п'ятьох кримчан засудили до 13 років
Географія розширилася: у яких українських містах на вулицях активно роздають повістки, фото та відеоГеографія розширилася: у яких українських містах на вулицях активно роздають повістки, фото та відео
За скандал із командиром про якість підготовки мобілізованих у РФ рядовий отримав п'ять років колоніїЗа скандал із командиром про якість підготовки мобілізованих у РФ рядовий отримав п'ять років колонії
Сподівалася на перемогу РФ: київська вчителька підтримувала ворожу армію, що їй загрожуєСподівалася на перемогу РФ: київська вчителька підтримувала ворожу армію, що їй загрожує
Наводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фотоНаводив ракети на ТЕС і полював за системами ППО: у Дніпрі на гарячому зловили ворожого агента, фото
Митрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фотоМитрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости