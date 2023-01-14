Мешканці Івано-Франківська загрожує 8 років в'язниці: що СБУ знайшла у її комп'ютері, фото

СБУ затримала мешканку Івано-Франківської області, яка виправдовувала російську агресію.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, працівниця одного із стратегічних об'єктів критичної інфраструктури області, уродженка та мешканка Івано-Франківської області, поширювала у соцмережах повідомлення, спрямовані на визнання правомірною збройну агресію РФ проти України.

Повідомляється, що вона захоплювалася російським військовим керівництвом, поширювала російські наративи та підтримувала інші інформаційні кампанії російської військової пропаганди.

Крім того, жінка поширювала матеріали, що містять публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу та чинної державної влад, а також ведення на території України агресивної війни.

У квартирі жінки правоохоронці провели обшуки, де виявили та вилучили комп'ютер та телефон із доказами протиправної діяльності.

Прикарпатці загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі з конфіскацією або без майна.

Раніше Служба безпеки України у звільнених районах Харківщини викрила та затримала колаборанта, який допомагав загарбникам.

Служба безпеки України у звільнених районах Харківщини викрила та затримала колаборанта, який допомагав загарбникам вивозити українське зерно до Росії. Ним виявився колишній головний інженер "Куп'янського комбінату хлібопродуктів".

Колаборанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.