Фінляндія готова передати Україні танки, але є нюанс

Країна все ще не вступила до НАТО і має спільний кордон з РФ, інформує ZN.ua.

Фінляндія готова передати Україні танки, але є нюанс
© Вікіпедія

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що його країна готова надати Україні танки Leopard 2, але якщо буде запущена відповідна коаліція держав щодо цього питання. Про це повідомляє Yle.

"Танки Leopard можуть бути передані Україні за певних умов. Якщо буде створено спільний європейський проект допомоги Україні, буде потрібна також участь Фінляндії", – зазначив лідер Фінляндії

Нііністе додав, що Фінляндія може передати Україні лише невелику кількість танків, оскільки сама має спільний кордон з Росією і поки ще не є членом НАТО.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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