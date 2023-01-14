У Єврокомісії підтримали ініціативу Естонії щодо конфіскації активів РФ для України

Офіційний представник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив, що у відомстві схвалюють ініціативу Естонії в межах якої країна підготує законодавчу базу для конфіскації активів РФ с подальшою передачею їх на відбудову України. Про це повідомляє Європейська правда.

За словами Віганда, виконавчий орган ЄС ще 2 грудня 2022 року висунув пропозицію про узгодження покарання за порушення санкцій Євросоюзу, яка передбачає додання таких порушень до переліку злочинів відповідно до Договорів ЄС.

"Поки триває російська агресія проти України, першочергове значення має те, щоб обмежувальні заходи ЄС впроваджувались повною мірою, а порушення цих заходів не приносило вигоди. Саме тому ми розраховуємо на подальше втілення цієї пропозиції", – зазначив він.

Представник Єврокомісії підкреслив, що йдеться також і про конфіскацію активів, "які порушники намагаються сховати або коли вони ухиляються від санкцій".

"Ми не коментуємо оголошення, але скажу, що наша позиція в цьому плані чітка. Добре, що держави-члени вже вживають кроків у цьому напрямку… Але, звісно, є процес і на європейському рівні за пропозицією Єврокомісії. Перші її обговорення вже відбулись у Раді ЄС у грудні, й ми працюємо з колегами, зокрема шведським головуванням, щоб це відбулось дуже-дуже швидко", – додав Віганд.