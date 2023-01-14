Україна ратифікувала угоду про участь у програмі EU4Health

Ще один маленький крок у євроінтеграції.

Україна ратифікувала угоду про участь у програмі EU4Health
© depositphotos/Kagenmi

Верховна Рада 12 січня ратифікувала угоду з Європейським Союзом щодо участі України у програмі EU4Health. Відповідний законопроєкт №0171 підтримали 310 народних депутатів.

Серед цілей програми EU4Health – покращення здоров'я населення європейських країн, сприяння здоровому способу життя, запобігання поширенню захворювань, захист людей від серйозних транскордонних загроз, підвищення рівня доступності ліків.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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