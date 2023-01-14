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2023-01-14
На що окупанти перетворили Бахмут і Соледар: опубліковано знімки з супутника
У мережі показали супутникові знімки найгарячіших точок на полі бойових дій - Соледару та Бахмуту Донецької області. Їх зробили на початку поточного року, інформує
Знімки опублікувала аерокосмічна компанія зі США Maxar Technologies у Twitter.
Компанія порівняла знімки Соледара, зроблені наприкінці літа та зараз. На останніх видно місто вже з понищеними будівлями.
Противник намагається без успіху прорватися в Соледар.
На ще одному знімку, зробленому теж нещодавно – Бахмут. На ньому видніються вирви від бомб на полях, а також на дорогах у самому місті.
, Апостроф