На Луганщині війська РФ перевдягаються у форму ЗСУ та планують провокації – ЦНС

Росіяни ймовірно можуть планувати операції під "чужим прапором", інформує ZN.ua.

На Луганщині війська РФ перевдягаються у форму ЗСУ та планують провокації – ЦНС
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На території тимчасово окупованої Луганщини зростає загроза провокацій. Центр Національного спротиву повідомляє, що солдати армії РФ перевдягаються у форму українських Збройних сил з метою подальшої дискредитації.

"На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", – зазначають у ЦНС.

У відомстві додали, що для відрізняння своїх підрозділів від наших росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах. Центр національного спротиву закликає зберігати пильність та звертати увагу на такі деталі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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