Україна може отримати британські танки Challenger 2: подробиці

Великобританія в рамках військової допомоги може передати Україні танки Challenger 2. Відповідні переговори тривають вже кілька неділь, повідомили британські ЗМІ з посиланням на інсайдерську інформацію.

Британські журналісти стверджують, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу прискорити надання Україні танів. Але офіційно цю інформацію поки що не підтверджено. Можливо, уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

Якщо Британія справді спрямує свої танки Україні, то це матиме величезний ефект. Навіть якщо на початку цих танків буде мало. Такий крок може спонукати інші західні країни, особливо Німеччину, також почати постачати Україні сучасні танки. Досі міжнародні союзники не передавали Україні західні танки, побоюючись, що Росія це сприйме як ескалацію.

З чуток, українським захисникам можуть передати 10 британських танків. Цього достатньо, щоби сформувати роту танків.

20 січня 2023 року відбудеться Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн"). До цієї групи входять близько 50 країн, які надають військову допомогу Україні у її боротьбі з російськими окупаційними військами. Можливо, саме на цій зустрічі й оголосять про передачу Збройним силам України британських танків Challenger 2.

Нагадаємо, нещодавно польський президент Анджей Дуда повідомив, що Польща передасть Україні роту німецьких танків Leopard 2. Про це він розповів під час зустрічі "Люблинського трикутника" у Львові. До речі, у 2022 році Польща отримала 14 танків Challenger 2, завдяки чому змогла свої танки Т-72 передати Україні.

Challenger 2 – це головний танк армії Великобританії. Його прийняли на озброєння у 1994 році. Озброєння – 120 мм гармата (боєкомплект – 52 снаряди) та два кулемети калібру 7,62-мм. Екіпаж – 4 особи. Якщо стріляти бронебійно-фугасним снарядом, то ефективна дальність стрілянини становить до 8 км.

Потрібно відзначити, що Challenger 2 – це один із найважчих сучасних західних танків. Його вага складає 62,5 т. Але завдяки цьому вдалося зробити його добре захищеним. Використовується багатошарова комбінована броня та модулі динамічного захисту на бортах.