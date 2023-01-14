Україна може отримати британські танки Challenger 2: подробиці

Великобританія в рамках військової допомоги може передати Україні танки Challenger 2. Відповідні переговори тривають вже кілька неділь, повідомили британські ЗМІ з посиланням на інсайдерську інформацію.

Україна може отримати британські танки Challenger 2: подробиці

Британські журналісти стверджують, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу прискорити надання Україні танів. Але офіційно цю інформацію поки що не підтверджено. Можливо, уряд Ріші Сунака ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання.

Якщо Британія справді спрямує свої танки Україні, то це матиме величезний ефект. Навіть якщо на початку цих танків буде мало. Такий крок може спонукати інші західні країни, особливо Німеччину, також почати постачати Україні сучасні танки. Досі міжнародні союзники не передавали Україні західні танки, побоюючись, що Росія це сприйме як ескалацію.

З чуток, українським захисникам можуть передати 10 британських танків. Цього достатньо, щоби сформувати роту танків.

Україна може отримати британські танки Challenger 2: подробиці

20 січня 2023 року відбудеться Восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн"). До цієї групи входять близько 50 країн, які надають військову допомогу Україні у її боротьбі з російськими окупаційними військами. Можливо, саме на цій зустрічі й оголосять про передачу Збройним силам України британських танків Challenger 2.

Нагадаємо, нещодавно польський президент Анджей Дуда повідомив, що Польща передасть Україні роту німецьких танків Leopard 2. Про це він розповів під час зустрічі "Люблинського трикутника" у Львові. До речі, у 2022 році Польща отримала 14 танків Challenger 2, завдяки чому змогла свої танки Т-72 передати Україні.

Challenger 2 – це головний танк армії Великобританії. Його прийняли на озброєння у 1994 році. Озброєння – 120 мм гармата (боєкомплект – 52 снаряди) та два кулемети калібру 7,62-мм. Екіпаж – 4 особи. Якщо стріляти бронебійно-фугасним снарядом, то ефективна дальність стрілянини становить до 8 км.

Україна може отримати британські танки Challenger 2: подробиці

Потрібно відзначити, що Challenger 2 – це один із найважчих сучасних західних танків. Його вага складає 62,5 т. Але завдяки цьому вдалося зробити його добре захищеним. Використовується багатошарова комбінована броня та модулі динамічного захисту на бортах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США ухвалили рішення в рамках військової допомоги для боротьби з російськими військами передати Україні батарею ЗРК Patriot.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
NYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегіюNYT: В Бахмуті армія України змінила свою стратегію
Блок рекламы


Похожие новости
Фінляндія готова передати Україні танки, але є нюансФінляндія готова передати Україні танки, але є нюанс
Україна ратифікувала угоду про участь у програмі EU4HealthУкраїна ратифікувала угоду про участь у програмі EU4Health
ЄС прискорив роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, але Угорщина може уповільнити процес — ЗМІЄС прискорив роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, але Угорщина може уповільнити процес — ЗМІ
Дуда певен: Україна відповідає умовам вступу до ЄвросоюзуДуда певен: Україна відповідає умовам вступу до Євросоюзу
Німецька опозиція розкритикувала Шольца і закликала надати Україні танкиНімецька опозиція розкритикувала Шольца і закликала надати Україні танки
Україна заперечує надання Туреччиною касетних боєприпасівУкраїна заперечує надання Туреччиною касетних боєприпасів
Україна отримала від Норвегії 10 тимчасових мостівУкраїна отримала від Норвегії 10 тимчасових мостів
Foreign Affairs: Україна і Росія стануть готовими вести мирні переговори за однієї умовиForeign Affairs: Україна і Росія стануть готовими вести мирні переговори за однієї умови
Україна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови ЄврокомісіїУкраїна не зможе стати членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ — заступник голови Єврокомісії
Вже за кілька тижнів Україна отримає БМП Bradley – ПентагонВже за кілька тижнів Україна отримає БМП Bradley – Пентагон
Последние новости
Подгружаем последние новости