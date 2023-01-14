У Білорусі заявили про нову форму військової співпраці з РФ

Міноборони Білорусі в середу, 11 січня, заявило про нарощування протиповітряної оборони спільно з російськими окупантами. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони РБ.



Відомство стверджує, що зенітники вже заступили на бойове чергування.



"За планом командувача ВПС та військами ППО Республіки Білорусь здійснено нарощування сил протиповітряної оборони РГВ(с) Білорусі та Росії. Зенітні ракетні підрозділи висунулися у призначені райони та заступили на бойове чергування", - сказано в повідомленні.