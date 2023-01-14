На це підуть лічені тижні — Данілов про освоєння ЗСУ танків Leopard

Він наголосив, що це лише початок процесу отримання важких танків, інформує ZN.ua.

На це підуть лічені тижні — Данілов про освоєння ЗСУ танків Leopard
© Deutsche Welle

Збройні сили України зможуть отримати танки німецького виробництва Leopard найближчим часом та зможуть освоїти їх за лічені тижні, заявив в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

«Я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі», - сказав він.

Данілов додав, що танки будуть надані Україні «дуже і дуже швидко».

Коментуючи кількість анонсованих для ЗСУ танків Leopard секретар РНБО зазначив, що «мова не про каплю в морі, а про початок».

«Ви знаєте, що важкі танки нам не передавали зовсім. Головне, що було для нас, щоб був початок. І те, що відбулося у Львові, заява президента Польщі – це дуже важливий крок, щоб це питання зрушило з місця. … Головне щоб вони почали надавати, а потім, я впевнений, всі партнери почнуть долучатись і їх буде достатньо, щоб ми перемогли на полі бою», - додав Данілов.


Ірина Знась, ZN.ua





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