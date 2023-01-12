Україна заперечує надання Туреччиною касетних боєприпасів

Україна дотримується міжнародних норм щодо заборони використання подібних боєприпасів, інформує ZN.ua.

Україна заперечує надання Туреччиною касетних боєприпасів
© Укрінформ

Посол України в Туреччині Василь Боднар спростував інформацію у західних ЗМІ про нібито надання Анкарою касетних боєприпасів Києву. Про це дипломат повідомив у коментарі агенції Anadolu.

«Подібні твердження готуються спеціально, маючи на меті завдати шкоди українсько-турецьким відносинам, а також формування негативного міжнародного іміджу України і Туреччини», – вважає Боднар.

Дипломат нагадав, що міжнародне право забороняє використовувати касетні боєприпаси, а Україна дотримується міжнародних норм, зокрема й під час збройного протистояння з Росією.

Посол припустив, що подібна дезінформація може бути «частиною російської пропаганди», а Туреччина і Україна є «мішенями».

«Я цілком відкидаю ці твердження, які не мають нічого спільного з дійсністю. Цю новину створено як «психологічну зброю» з метою завдання шкоди іміджу Туреччини», – упевнений Боднар.

Раніше видання Foreign Policy повідомило про нібито передачу Україні касетних боєприпасів подвійного призначення (Dual-Purpose Improved Conventional Munition —DPICM).


Оксана Лебедина, ZN.ua





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