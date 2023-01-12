Швейцарія не прийматиме російські паспорти видані на окупованих територіях України

Раніше країна призупинила спрощену видачу віз росіянам, інформує ZN.ua.

Швейцарія не прийматиме російські паспорти видані на окупованих територіях України
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Федеральне міністерство юстиції та поліції Швейцарії повідомляє, що шенгенські візи для нових паспортів, отриманих на окупованих територіях України та Грузії не видаватимуться.

У заяві пояснюється, що Швейцарія була зобов'язана дотримуватися цього рішення Європейського союзу від 8 грудня 2022 року у зв'язку з її участю в Шенгенській зоні. Мова йде про паспорти, які будуть видаватись на окупованих Росією територіях України та Грузії.

"Винятки можуть бути надані власникам проїзних документів, які до цієї дати вже були громадянами Росії, а також їх нащадкам та неповнолітнім чи недієздатним особам", - зазначають у відомстві

Федеральна рада додає, що це рішення набуло чинності з його публікації. Швейцарія раніше призупинила спрощену видачу віз росіянам.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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