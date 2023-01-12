Україна отримала від Норвегії 10 тимчасових мостів

Норвегія, яка підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, передала 10 тимчасових мостів для звільнених українських територій. Про це повідомляє Мінінфраструктури України.

«В Україну прибули перші вантажівки з гуманітарною допомогою Норвезького управління державних доріг. У грудні 2022 року Норвегія передала 10 мостів загальною вартістю 30 млн норвезьких крон», – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що норвезькі мости будуть встановлені на звільнених територіях України. Це тимчасові конструкції типу acrow/bailey, які підходять для пересування важких транспортних засобів - вантажівок з гуманітарною допомогою, карет швидкої допомоги, пожежних авто, ремонтних бригад тощо.

«Норвегія стала третьою країною, яка передала в Україну гуманітарну допомогу для відновлення дорожньої інфраструктури. Вже отримано тимчасові мости від Чехії та Франції. Невдовзі Укравтодор очікує мости від Швеції та ще одну партію чеських тимчасових переправ», – додали у Міністерстві.