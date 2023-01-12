Україні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Генеральний секретар заявив, що потрібно швидше надавати Україні сучасніше обладнання для захисту від російської агресії.

"Хороша розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про життєво важливу підтримку, яку союзники із НАТО надають Україні у її мужній боротьбі проти вторгнення Росії. Час має вирішальне значення. Нам потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання", - написав Столтенберг у Twitter.