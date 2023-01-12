Україні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — Столтенберг

Генсек провів телефонну розмову із главою МЗС України.

Україні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — Столтенберг
© NATO/Flickr

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою. Генеральний секретар заявив, що потрібно швидше надавати Україні сучасніше обладнання для захисту від російської агресії.

"Хороша розмова з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про життєво важливу підтримку, яку союзники із НАТО надають Україні у її мужній боротьбі проти вторгнення Росії. Час має вирішальне значення. Нам потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання", - написав Столтенберг у Twitter.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у розмові з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на важливості постачання Україні танків.

"Під час нашої розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за підтримку України у 2022 році та закликав її надалі продовжувати. Ми обговорили підготовку до саміту у Вільнюсі. Я поінформував про ситуацію на передовій і наголосив на важливості забезпечення України танками західного типу", - написав очільник українського МЗС у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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