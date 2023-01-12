NYT: Що таке «гарантії безпеки» для України?

Одного дня війна в Україні закінчиться. Як і коли - це питання зі сфери пророцтв. Але одним з найважливіших питань в той момент буде як закріпити безпеку України в майбутньому і хто повинен це зробити.

Потенційні відповіді не прості і будуть залежати від результату війни. Але вже зараз зрозуміло, що без поразки Росії і повного відновлення контролю Києва над українськими територіями будь-які гарантії безпеки будуть частковими і крихкими, - пише New York Times .

Разом з тим, аналітики вважають, що без будь-яких гарантій взагалі важко уявити, щоб інвестори вливали кошти у відбудову України або що в майбутньому не розгориться нова війна. Багато чого залежить від нерішучості самого Заходу, який хоче захистити Україну, але при цьому вже показав, що не готовий воювати за неї і прагне уникнути прямої конфронтації з Росією. Замість цього він обрав шлях стримування Кермля, але так, щоб не спровокувати його.