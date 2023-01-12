NYT: Що таке «гарантії безпеки» для України?
Експерти вказують на те, що варіанти гарантій безпеки без українського членства в НАТО, які обговорюються, будуть вимагати від Заходу більших зобов’язань, ніж саме членство, інформує
Одного дня війна в Україні закінчиться. Як і коли - це питання зі сфери пророцтв. Але одним з найважливіших питань в той момент буде як закріпити безпеку України в майбутньому і хто повинен це зробити.
Потенційні відповіді не прості і будуть залежати від результату війни. Але вже зараз зрозуміло, що без поразки Росії і повного відновлення контролю Києва над українськими територіями будь-які гарантії безпеки будуть частковими і крихкими, - пише
Разом з тим, аналітики вважають, що без будь-яких гарантій взагалі важко уявити, щоб інвестори вливали кошти у відбудову України або що в майбутньому не розгориться нова війна. Багато чого залежить від нерішучості самого Заходу, який хоче захистити Україну, але при цьому вже показав, що не готовий воювати за неї і прагне уникнути прямої конфронтації з Росією. Замість цього він обрав шлях стримування Кермля, але так, щоб не спровокувати його.
Директор Інституту міжнародних відносин в Римі Наталі Точчі попереджає, що для європейської і трансатлантичної єдності буде багато ризиків і загроз на кожному кроці. На її думку, навіть якщо Україна зможе повернути контроль над всіма територіями, які Росія окупувала з початку вторгнення минулого року, в Європі і США будуть голоси, які скажуть: «Але подивіться, чого це коштувало для цивільних і військових. Агов, потрібен компроміс». Але Україна захоче твердих зобов’язань у сфері безпеки. І це може розколоти Захід. Центральна і Східна Європа будуть вимагати, щоб НАТО прийняв Україну в свій склад. А Західна Європа буде відмовлятися від цього.