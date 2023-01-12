Швеція виконала усі вимоги для вступу до НАТО, але Туреччина проти – Столтенберг

Ердоган зазначив, що наразі може ратифікувати тільки вступ Фінляндії до альянсу, інформує ZN.ua.

Швеція виконала усі вимоги для вступу до НАТО, але Туреччина проти – Столтенберг
© Getty Images

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відмова Туреччини ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу засмучує, адже країна виконала усі вимоги аби стати членом НАТО. Про це повідомляє Aftonbladet.

"Я говорив ще під час візиту до Туреччини, що Швеція вже виконала угоду. Ця угода є публічною, її може прочитати кожен, і вона стосується експорту зброї та співробітництва у боротьбі з тероризмом", - зазначив генсек НАТО.

Туреччина висловлює розчарування тим, що суд у Швеції відмовив у видачі всіх, кого в Туреччині називають "терористами", і президент Реджеп Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що зараз він може схвалити вступ до НАТО лише Фінляндії, але не Швеції. Столтенберг не вважає, що така позиція створить Швеції непереборні проблеми. Генсек НАТО не має сумніву, що Швеція стане повноправним членом НАТО, однак не став робити припущень, коли саме це може статися.

Він додав, що навіть попри "важкі переговори" з Туреччиною, процес прийняття Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу йде "надзвичайно швидко" - 28 із 30 парламентів країн НАТО схвалили вступ всього за дев'ять місяців, хоча раніше на це зазвичай потрібно було кілька років.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Україні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — СтолтенбергУкраїні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — Столтенберг
Туреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign PolicyТуреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign Policy
Євроюст: Злочини РФ проти України розслідує 21 країнаЄвроюст: Злочини РФ проти України розслідує 21 країна
НАТО і ЄС хочуть вивести свою співпрацю "на новий рівень" на тлі війни РФ проти України – AFPНАТО і ЄС хочуть вивести свою співпрацю "на новий рівень" на тлі війни РФ проти України – AFP
ЄС обговорить з G7 десятий пакет санкцій проти РФЄС обговорить з G7 десятий пакет санкцій проти РФ
Американський сенатор побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовоюАмериканський сенатор побував в Україні і порівняв нинішню війну з Першою світовою
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Релігія як зброя: Росія використала Різдво для маніпуляцій проти України – ISWРелігія як зброя: Росія використала Різдво для маніпуляцій проти України – ISW
Актори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіянАктори, співаки, пропагандисти: Зеленський запровадив санкції проти понад 100 росіян
Китай відмовився від міжнародної допомоги у вакцинації проти Covid-19 — BloombergКитай відмовився від міжнародної допомоги у вакцинації проти Covid-19 — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости