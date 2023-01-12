Швеція виконала усі вимоги для вступу до НАТО, але Туреччина проти – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відмова Туреччини ратифікувати вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу засмучує, адже країна виконала усі вимоги аби стати членом НАТО. Про це повідомляє Aftonbladet.

"Я говорив ще під час візиту до Туреччини, що Швеція вже виконала угоду. Ця угода є публічною, її може прочитати кожен, і вона стосується експорту зброї та співробітництва у боротьбі з тероризмом", - зазначив генсек НАТО.

Туреччина висловлює розчарування тим, що суд у Швеції відмовив у видачі всіх, кого в Туреччині називають "терористами", і президент Реджеп Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що зараз він може схвалити вступ до НАТО лише Фінляндії, але не Швеції. Столтенберг не вважає, що така позиція створить Швеції непереборні проблеми. Генсек НАТО не має сумніву, що Швеція стане повноправним членом НАТО, однак не став робити припущень, коли саме це може статися.

Він додав, що навіть попри "важкі переговори" з Туреччиною, процес прийняття Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу йде "надзвичайно швидко" - 28 із 30 парламентів країн НАТО схвалили вступ всього за дев'ять місяців, хоча раніше на це зазвичай потрібно було кілька років.