Новий посол України в Грузії розпочне роботу на початку лютого

Україна визначилась з новим послом у Грузії, ним стане Володимир Лук'янов. Він почне свою дипломатичну роботу у лютому, аби покращити відносини між Києвом та Тбілісі. Про це повідомляє грузинська телекомпанія "Формула".

Майже всі процедури вже завершено і Володимир Лук'янов приступить на дипломатичну службу в Тбілісі з початку лютого", - зазначає телекомпанія.

Наразі Лук’янов працює в міністерстві закордонних справ України та очолює фінансово-адміністративний департамент. Це буде його перша дипломатична місія

"Формула" зв'язалася з Лук'яновим для отримання коментаря, але він утримався від спілкування зі ЗМІ.