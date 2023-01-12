Новий посол України в Грузії розпочне роботу на початку лютого

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, відносини між Києвом і Тбілісі залишаються напруженими, інформує ZN.ua.

Україна визначилась з новим послом у Грузії, ним стане Володимир Лук'янов. Він почне свою дипломатичну роботу у лютому, аби покращити відносини між Києвом та Тбілісі. Про це повідомляє грузинська телекомпанія "Формула".

Майже всі процедури вже завершено і Володимир Лук'янов приступить на дипломатичну службу в Тбілісі з початку лютого", - зазначає телекомпанія.

Наразі Лук’янов працює в міністерстві закордонних справ України та очолює фінансово-адміністративний департамент. Це буде його перша дипломатична місія

"Формула" зв'язалася з Лук'яновим для отримання коментаря, але він утримався від спілкування зі ЗМІ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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