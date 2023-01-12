Прислужник монастиря УПЦ МП закликав до захоплення Києва — СБУ

Служба безпеки України викрила у Житомирській області прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (МП) на закликах окупантів до захоплення Києва.

За словами слідчих , після початку повномасштабного російського вторгнення він публічно підтримав російських загарбників. Зокрема колаборант приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти «русская весна», де закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Також він похвально коментував російські ракетні удари по українських містах.

«У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників», - заявили в СБУ .

Усі матеріали пройшли комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу, і згідно з висновками експертів, «публікації» загрожують державній безпеці України.

На разі у справі ще триває слідство. Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).