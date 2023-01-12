Прислужник монастиря УПЦ МП закликав до захоплення Києва — СБУ

Експертиза підтвердила – його публікації шкодили безпеці України, інформує ZN.ua.

Прислужник монастиря УПЦ МП закликав до захоплення Києва — СБУ
© СБУ

Служба безпеки України викрила у Житомирській області прислужника Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ (МП) на закликах окупантів до захоплення Києва.

За словами слідчих, після початку повномасштабного російського вторгнення він публічно підтримав російських загарбників. Зокрема колаборант приєднався до прокремлівської Telegram-спільноти «русская весна», де закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Також він похвально коментував російські ракетні удари по українських містах.

«У своїх дописах зловмисник популяризував рашистів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони. Також він агітував громадян не вступати до лав українських захисників», - заявили в СБУ.

Усі матеріали пройшли комплексну судову психолого-лінгвістичну експертизу, і згідно з висновками експертів, «публікації» загрожують державній безпеці України.

На разі у справі ще триває слідство. Підозрюваному повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).


Ірина Знась, ZN.ua





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