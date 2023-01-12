Вже за кілька тижнів Україна отримає БМП Bradley – Пентагон

Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу повідомив , що бойові машини піхоти Bradley, які входять у новий пакет військової допомоги, надійдуть до ЗСУ вже протягом кількох тижнів.

Як зазначив Райдер, Сполучені Штати надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", - наголосив генерал.

Він додав, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.