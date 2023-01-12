Вже за кілька тижнів Україна отримає БМП Bradley – Пентагон
Це допоможе пришвидшити звільнення українських територій, інформує
Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу
Як зазначив Райдер, Сполучені Штати надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.
"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", - наголосив генерал.
Він додав, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.