Вже за кілька тижнів Україна отримає БМП Bradley – Пентагон

Це допоможе пришвидшити звільнення українських територій, інформує ZN.ua.

Вже за кілька тижнів Україна отримає БМП Bradley – Пентагон
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Речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер під час брифінгу повідомив, що бойові машини піхоти Bradley, які входять у новий пакет військової допомоги, надійдуть до ЗСУ вже протягом кількох тижнів.

Як зазначив Райдер, Сполучені Штати надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", - наголосив генерал.

Він додав, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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