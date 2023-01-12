Пєсков відреагував на інформацію про обмеження виїзду росіян, які підлягають службі
Нічого нового чи дивовижного прессекретар Путіна не сказав, інформує
Прессекретар російського президента Дмітірй Пєсков відреагував на інформацію про обмеження з 9 січня виїзду з РФ придатним до військової служби громадянам. "Рот" Путіна стверджує, що це не правда.
«Це звичайна інформаційна качка. Інформаційна диверсія, скажімо так», — процитували Медведєва у виданні «Медуза».
Раніше ГУР МОУ повідомило, що Федеральна служба безпеки РФ вже направила до всіх прикордонних управлінь країни наказ про обмеження виїзду за межі Росії громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій «А», «Б» та «В». Там також зазначили, що виїзд обмежений і просто «придатним до військової служби», котрі у мирний час звільняють від призову, військових зборів та відносять до запасу.