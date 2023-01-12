Пєсков відреагував на інформацію про обмеження виїзду росіян, які підлягають службі

Нічого нового чи дивовижного прессекретар Путіна не сказав, інформує ZN.ua.

Пєсков відреагував на інформацію про обмеження виїзду росіян, які підлягають службі
© Офіційний сайт Кремля

Прессекретар російського президента Дмітірй Пєсков відреагував на інформацію про обмеження з 9 січня виїзду з РФ придатним до військової служби громадянам. "Рот" Путіна стверджує, що це не правда.

«Це звичайна інформаційна качка. Інформаційна диверсія, скажімо так», — процитували Медведєва у виданні «Медуза».

Раніше ГУР МОУ повідомило, що Федеральна служба безпеки РФ вже направила до всіх прикордонних управлінь країни наказ про обмеження виїзду за межі Росії громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій «А», «Б» та «В». Там також зазначили, що виїзд обмежений і просто «придатним до військової служби», котрі у мирний час звільняють від призову, військових зборів та відносять до запасу.





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Фіктивний шлюб: в Україні викрили схему виїзду призовників за кордонФіктивний шлюб: в Україні викрили схему виїзду призовників за кордон
Митрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фотоМитрополита УПЦ МП судитимуть за роботу на росіян - йому загрожує 8 років: фото
Росіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відеоРосіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відео
Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)Викрито агента росіян, який наводив удари по теплоелектростанціях в одній з областей України (фото)
У росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під БахмутомУ росіян почалися масові обмороження: боєць розповів про ситуацію під Бахмутом
У Держприкордонслужбі пообіцяли прийняти рішення щодо співробітниці, яка втрапила у скандалУ Держприкордонслужбі пообіцяли прийняти рішення щодо співробітниці, яка втрапила у скандал
Наступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм СоледараНаступають по трупах "колег": росіяни розпочали новий штурм Соледара
"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози"Ми не знаємо, куди битися, ми замерзаємо!": росіяни залишилися без опалення у люті морози
Росіяни втричі зменшили кількість боєздатних літаків на аеродромі «Енгельс-2» за місяць – «Схеми»Росіяни втричі зменшили кількість боєздатних літаків на аеродромі «Енгельс-2» за місяць – «Схеми»
Росіяни готуються до військового загострення у лютому – ДаниловРосіяни готуються до військового загострення у лютому – Данилов
Последние новости
Подгружаем последние новости