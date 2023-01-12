Пєсков відреагував на інформацію про обмеження виїзду росіян, які підлягають службі

Прессекретар російського президента Дмітірй Пєсков відреагував на інформацію про обмеження з 9 січня виїзду з РФ придатним до військової служби громадянам. "Рот" Путіна стверджує, що це не правда.

«Це звичайна інформаційна качка. Інформаційна диверсія, скажімо так», — процитували Медведєва у виданні «Медуза».