Фінляндія поки не прийняла жодних рішень про передачу Україні танків

Останнім часом активно обговорюється питання постачання Україні важких озброєнь, зокрема, бойових танків. За даними джерела Yle , Фінляндія поки що не прийняла жодних рішень про передачу Україні танків. Однак якщо група з кількох країн буде готова передати Києву танки, Фінляндія також розгляне можливість таких постачань.

Загалом на озброєнні Оборонних сил Фінляндії зараз близько 200 танків Leopard.

Політичне керівництво країни чекає на рішення Німеччини та інших держав щодо цього питання. Фінляндія не буде першою, хто ухвалить рішення про передачу танків Україні.

Повідомляється, що країна могла б передати Києву лише обмежену кількість танків, оскільки влада вважає, що вони необхідні для власних оборонних потреб.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що не коментуватиме питання, оскільки країаи не розкриває те, яку зброю передає Києву. Але він додав, що Фінляндія має стежити за тим, що роблять великі країни.

На початку 2023 року міністр оборони Фінляндії Мікко Савола повідомляв, що країна готує 12 пакет військової допомоги Києву.