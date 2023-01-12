Фінляндія поки не прийняла жодних рішень про передачу Україні танків

У Фінляндії пояснили, за яких умов можуть передати танки Києву, інформує ZN.ua.

Фінляндія поки не прийняла жодних рішень про передачу Україні танків
© omg.md

Останнім часом активно обговорюється питання постачання Україні важких озброєнь, зокрема, бойових танків. За даними джерела Yle, Фінляндія поки що не прийняла жодних рішень про передачу Україні танків. Однак якщо група з кількох країн буде готова передати Києву танки, Фінляндія також розгляне можливість таких постачань.

Загалом на озброєнні Оборонних сил Фінляндії зараз близько 200 танків Leopard.

Політичне керівництво країни чекає на рішення Німеччини та інших держав щодо цього питання. Фінляндія не буде першою, хто ухвалить рішення про передачу танків Україні.

Повідомляється, що країна могла б передати Києву лише обмежену кількість танків, оскільки влада вважає, що вони необхідні для власних оборонних потреб.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що не коментуватиме питання, оскільки країаи не розкриває те, яку зброю передає Києву. Але він додав, що Фінляндія має стежити за тим, що роблять великі країни.

На початку 2023 року міністр оборони Фінляндії Мікко Савола повідомляв, що країна готує 12 пакет військової допомоги Києву.


Анастасія Гурін, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
WSJ: Захід зіштовхнувся з проблемами в поставках Україні зброї для знищення іранських безпілотниківWSJ: Захід зіштовхнувся з проблемами в поставках Україні зброї для знищення іранських безпілотників
Україні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — СтолтенбергУкраїні потрібно якнайшвидше надати сучасніше обладнання — Столтенберг
Туреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign PolicyТуреччина надсилає Україні касетні бомби часів холодної війни — Foreign Policy
Швейцарія не дає дозвіл на постачання Україні певних типів озброєння – Міноборони ІспаніїШвейцарія не дає дозвіл на постачання Україні певних типів озброєння – Міноборони Іспанії
За даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшиласьЗа даними НСЗУ, за час повномасштабної війни кількість лікарів та медперсоналу в Україні збільшилась
Бельгія відправить Україні нову військову допомогу, а Ірландія надасть енергетичну підтримку – ЗеленськийБельгія відправить Україні нову військову допомогу, а Ірландія надасть енергетичну підтримку – Зеленський
У Великій Британії наполягають на передачі Україні танків – The GuardianУ Великій Британії наполягають на передачі Україні танків – The Guardian
Фіктивний шлюб: в Україні викрили схему виїзду призовників за кордонФіктивний шлюб: в Україні викрили схему виїзду призовників за кордон
У Грузії відреагували на заяву Касьянова про відмову надати "Буки" УкраїніУ Грузії відреагували на заяву Касьянова про відмову надати "Буки" Україні
Новий пакет допомоги на 3 млрд дол. може змінити динаміку війни в Україні – Держдеп СШАНовий пакет допомоги на 3 млрд дол. може змінити динаміку війни в Україні – Держдеп США
Последние новости
Подгружаем последние новости