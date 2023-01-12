В Росії вже заборонили виїзд з країни військовозобовязаним та просто придатним до служби — розвідка

Наказ ФСБ вступив в дію опіночі 9 січня.

В Росії вже заборонили виїзд з країни військовозобовязаним та просто придатним до служби — розвідка
© Коммерсантъ

В Росії з 9 січня обмежили виїзд із країни усім військовозобов’язаним, в тому числі придатним до служби громадянам, заявило Головне управління розвідки України.

За даними української розвідки, відповідний наказ Федеральна служба безпеки РФ уже надіслала до всіх прикордонних управлінь країни.

Зокрема в тексті йдеться, що «з 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ РФ забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до воєнної служби з категорій «А», «Б» і «В»».

Таким чином потенційно учасники наступної хвилі мобілізації в Росії не мають можливості виїзду з країни в усіх пунктах пропуску на всіх напрямках. В тому числі обмежено виїзд і просто “придатним до військової служби”, які в мирний час звільняють від призову, військових зборів та зараховують до запасу.


Ірина Знась, ZN.ua





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