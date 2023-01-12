Чехія продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

Чеський уряд ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року. Нові зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Поправку про продовження дії режиму тимчасового захисту підтримали 57 із 62 присутніх членів Сенату, інформує ?TK .

Для продовження тимчасового захисту українцям необхідно до кінця вересня зареєструватися та отримати відповідну візову наліпку в МВС.

Відомо, що наразі в Чехії перебуває близько 300 тисяч біженців.