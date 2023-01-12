Чехія продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

Українці до березня 2024 року матимуть допомогу.

Чехія продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік
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Чеський уряд ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік - до березня 2024 року. Нові зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Поправку про продовження дії режиму тимчасового захисту підтримали 57 із 62 присутніх членів Сенату, інформує ?TK.

Для продовження тимчасового захисту українцям необхідно до кінця вересня зареєструватися та отримати відповідну візову наліпку в МВС.

Відомо, що наразі в Чехії перебуває близько 300 тисяч біженців.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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