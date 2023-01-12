Пулітцерівський лауреат створив комікс про українця з фільтраційного табору

Історія волонтера, що пережив 88 днів пекла.

Одним із аспектів російського вторгнення було створення великої системи фільтрації, яка спричинила затримання, допити та примусову депортацію сотень тисяч — якщо не понад мільйон — українців. Одним із цих українців був Ігор Талалай, який свідчив про досвід жорстоких допитів, жахливих умов і свавільного затримання окупантами. Він провів три місяці в фільтраційному табору в Донецькій області і розповів про те, що відбувається з українцями, які потрапляють туди, і яким стає життя, коли звідти вибираєшся. Видання The Insider та американський публіцист Ентоні Дель Кол, який є лауреатом Пулітцерівської премії, адаптували його історію в коміксі під назвою «88 днів пекла», інформує ZN.ua.


Оксана Коваль, ZN.ua





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