Глава МЗС Туреччини підтримав мирний план Зеленського

Мевлют Чавушоглу заявив, що, незважаючи на війну, переговори про мир "тривають у багатьох вимірах", інформує ZN.ua.

Глава МЗС Туреччини підтримав мирний план Зеленського
© https://mfa.gov.ua/

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу висловився за підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського, який передбачає виведення України на кордони 1991 року, репарації та трибунал для російських військових злочинців. Про це повідомляє Anadolu.

Під час візиту до Африки Чавушоглу заявив, що Туреччина вірить у закінчення війни за столом переговорів, а її президент Реджеп Ердоган працював над перемир'ям із 24 лютого.

"Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще", – сказав дипломат.

На думку міністра, зараз є нові параметри і реалії, оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план, що складається з 10 пунктів.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Росія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідкаРосія уникає використовувати передові літаки безпосередньо над територією України — британська розвідка
Миротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у крайМиротворці під керівництвом НАТО у Косові відхилили вимогу Сербії дозволити її силам повернутися у край
Прем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до УкраїниПрем'єр-міністр Чехії особисто підписав танк Т-72, який вирушить до України
Українка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людиниУкраїнка Марта Чумало стала лауреатом шведської премії імені Улофа Пальме з прав людини
США можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та перевагиСША можуть передати Україні зенітні ракети Sea Sparrow: основні характеристики та переваги
Блок рекламы


Похожие новости
Єврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент ЄврокомісіїЄврокомісія підтримує плани України щодо повоєнного «зеленого» відновлення – віце-президент Єврокомісії
Нова Стратегія нацбезпеки: Японія разом із союзниками планує перешкоджати РФ підривати мир, стабільність та процвітання міжнародної спільнотиНова Стратегія нацбезпеки: Японія разом із союзниками планує перешкоджати РФ підривати мир, стабільність та процвітання міжнародної спільноти
Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру "на карантин"Глава Мінкульту Литви запропонував помістити російську культуру "на карантин"
Атаки на українські енергооб’єкти планують не лише військові РФ, а й енергетики – "Укренерго"Атаки на українські енергооб’єкти планують не лише військові РФ, а й енергетики – "Укренерго"
РФ планує виробляти іранські дрони на кількох майданчиках, зокрема, в Тольятті – ДаніловРФ планує виробляти іранські дрони на кількох майданчиках, зокрема, в Тольятті – Данілов
Українці просять дати Джонсону Героя України: "Підтримав нас у тяжкий час"Українці просять дати Джонсону Героя України: "Підтримав нас у тяжкий час"
Вже на «наступному етапі» поставок зброї Україна може отримати танки – глава МЗС БританіїВже на «наступному етапі» поставок зброї Україна може отримати танки – глава МЗС Британії
Глава французької військової розвідки пішов у відставку після того, як не зміг передбачити вторгнення РосіїГлава французької військової розвідки пішов у відставку після того, як не зміг передбачити вторгнення Росії
Буквально скоро планую їхати на черговій "Рамштайн" – РезніковБуквально скоро планую їхати на черговій "Рамштайн" – Резніков
Росія планує підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях — InformNapalmРосія планує підірвати на Різдво декілька храмів на окупованих територіях — InformNapalm
Последние новости
Подгружаем последние новости