Глава МЗС Туреччини підтримав мирний план Зеленського

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу висловився за підтримку мирного плану президента України Володимира Зеленського, який передбачає виведення України на кордони 1991 року, репарації та трибунал для російських військових злочинців. Про це повідомляє Anadolu.

Під час візиту до Африки Чавушоглу заявив, що Туреччина вірить у закінчення війни за столом переговорів, а її президент Реджеп Ердоган працював над перемир'ям із 24 лютого.

"Звичайно, наша мета – міцний мир і взаємоприйнятне рішення. Ми віримо, що ця війна закінчиться за столом переговорів. Чим раніше, тим краще", – сказав дипломат.

На думку міністра, зараз є нові параметри і реалії, оскільки Росія заявила про готовність до переговорів, а Зеленський запропонував мирний план, що складається з 10 пунктів.