У Держдепі США переконані, що Північна Корея постачала Росії зброю

Державний департамент Сполучених Штатів Америки вважає, що Росія, яка вимушена шукати нових постачальників, отримувала зброю від Північної Кореї. Про це повідомляє Голос Америки.

"Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема Групі Вагнера", – зазначив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Справа в тому, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР ", – підкреслив він.

Він нагадав, що спроби інтегрувати цю допомогу у деяких випадках викликали проблеми для Росії.