У Держдепі США переконані, що Північна Корея постачала Росії зброю

Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки, інформує ZN.ua.

У Держдепі США переконані, що Північна Корея постачала Росії зброю
© unsplash/micha_braendli

Державний департамент Сполучених Штатів Америки вважає, що Росія, яка вимушена шукати нових постачальників, отримувала зброю від Північної Кореї. Про це повідомляє Голос Америки.

"Наприкінці минулого року ми опублікували інформацію про надання КНДР допомоги у сфері безпеки, зокрема Групі Вагнера", – зазначив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Справа в тому, що через санкції, заходи експортного контролю, які ввели США і десятки країн світу проти Москви, Москва була змушена шукати нетрадиційних партнерів у сфері безпеки – таких країн, як Іран, як КНДР", – підкреслив він.

Він нагадав, що спроби інтегрувати цю допомогу у деяких випадках викликали проблеми для Росії.

"Саме тому українці змогли продемонструвати свою ефективність на полі бою, – додав представник Держдепу США. – Вони надзвичайно ефективно використовують зброю та матеріали, які постачають їм США та наші партнери у всьому світі. Ми бачили свідчення цього успіху та ефективності в останні дні".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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