У Великій Британії наполягають на передачі Україні танків – The Guardian

Голова Комітету з питань оборони Палати громад Великої Британії Тобіас Еллвуд зазначив, що його країна повинна передати Україні танки аби вона могла звільнити свої території від російських окупантів. Про це повідомляє The Guardian.

"Я дуже вітаю той факт, що ми зараз думаємо про те, щоб відправити основні бойові танки. Це дійсно показує, як далеко ми просунулися в нашій готовності дивитися Путіну в очі і не лякатися його риторики, і ми нарешті відправляємо цю вкрай необхідну серйозну техніку в Україну", – підкреслив Еллвуд.

Він заявив, що Захід повинен прийняти сміливі стратегічні рішення на підтримку України, а не "нерішуче повзти вперед".

"Ми повинні рухатись вперед. НАТО, по суті, знаходиться на лаві запасних. Ми повинні робити набагато більше, щоб загасити цю пожежу, але ми цього не робимо. Ви знаєте, що з точки зору стратегії, ми повинні шукати шляхи створення збройового заводу на сході Польщі, наприклад, щоб вони (Україна) могли закуповувати своє власне обладнання", – сказав Еллвуд.

Він також зазначив, що Україна повинна бути допущена до участі в Об'єднаних експедиційних силах: "Це ті стратегічні рішення, які ми повинні приймати зараз, а не вагаючись, знаєте, повзти вперед".