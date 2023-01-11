FT: В Китаї зростає недовіра до Росії, відбувається перегляд відносин з Путіним

Пекін хоче покращити відносини з Заходом, а «безмежна дружба» з Кремлем вже не здається такою вигідною, як раніше, інформує ZN.ua.

FT: В Китаї зростає недовіра до Росії, відбувається перегляд відносин з Путіним
© Интерфакс

Китай прагне покращити відносини з деякими країнами на Заході після періоду, впродовж якого країна інколи почувалася не комфортно ізольованою. Головним чином, Пекін хоче зосередитися на зв’язках з Європою, які сильно постраждали через китайську підтримку свого партнера - Росії - після того, як Москва розв’язала війну проти України.

«З дипломатичної точки зору, Пекін сподівається, що він не стане ворогом для кожної країни на Заході. Також він не хоче, щоб склалося враження ніби він ізольований на багатосторонніх форумах», - сказав Financial Times експерт з питань Китаю в аналітичному центрі Chatham House Юй Цзе.

«Російська невдала військова авантюра в Україні сильно скоротила вигоду від інвестицій Пекіна в двосторонні відносини з Москвою», - додав експерт.


Лесь Димань, ZN.ua





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