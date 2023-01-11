Євроюст: Злочини РФ проти України розслідує 21 країна

Глава Євроюсту Ладислав Хамран заявив, що притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах проти України триватиме кілька років. За його словами, наразі злочини РФ проти України розслідує 21 країна. Про це повідомляє LRT .

«Я б передбачив, що збирання доказів великих міжнародних злочинів, їхній належний аналіз, який приведе не лише до висновку, що ці злочини були скоєні в Україні, а й до самих звинувачень, буде довгим шляхом, який триватиме кілька років», - пояснив він.

Євроюст є агентством ЄС зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя, в рамках якого національні судові органи співпрацюють у боротьбі із серйозною транскордонною організованою злочинністю.

За словами Хамрана, Євроюст як координуючий орган зможе допомогти сторонам визначити перебіг поточних розслідувань, а також допоможе вирішити, зібрані докази якої держави є найбільш сильними для притягнення обвинувачених до відповідальності.

«Ми сподіваємося, що країни, які розпочали свої розслідування, поділяться з нами зібраними доказами. Як я вже згадував, країни, які розпочали національні розслідування – Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Словаччина та інші – зібрали деякі докази. Ми маємо ідею централізувати всі зібрані досі докази, ми їх проаналізували б і порекомендували б країнам, наприклад, дійти висновку, що військові злочини були скоєні в певних регіонах і що для цього є докази. По-друге, за допомогою централізованої аналітики можна виявити так звані прогалини у доказах», - зазначив він.

Хамрана також запитали, скільки країн зараз розслідують воєнні злочини проти України.

«Нині нам відомо про 21 окреме національне розслідування. Переважна більшість так, я б сказав, що переважна більшість розслідувань проводиться у країнах ЄС. З 21 країни, де проводяться розслідування, 14 є членами ЄС, ще чотири країни, включаючи Україну, перебувають у Європі, але не є членами ЄС, і ще три країни не входять до Європи – США , Канада та Британія», - відповів він.

Хамран спрогнозував, як довго можуть тривати ці розслідування.

«Я розумію, що громадськість хоче, щоб винні якнайшвидше постали перед судом у Гаазі, якимось спеціальним трибуналом чи національними трибуналами. Зрозуміло, що ми цього хочемо, але ми маємо переконатися, що докази перевірені, ми маємо обговорити з різними відомствами, які з них найкраще зможуть судити обвинувачених, а це вимагає часу. Я передбачаю, що тут йдеться про роки, а не місяці», - додав Хамран.