Заступника глави Одеської ОДА Муратова, якого затримали на хабарництві, звільнили з посади

Олега Муратова, якого СБУ нещодавно затримала на хабарництві, звільнено з посади заступника голови Одеської обласної держадміністрації. Про це повідомив Очільник ОВА Максим Марченко.

«Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

СБУ 5 січня повідомила, що затримала заступника голови Одеської ОДА, який за 35 тисяч доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми. Ім’я хабарника у спецслужбі не назвали, але ЗМІ повідомили, що це Муратов.

За даними слідства, посадовець пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.

Муратову повідомили про підозру за: