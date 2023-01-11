Заступника глави Одеської ОДА Муратова, якого затримали на хабарництві, звільнили з посади

За словами очільника Одеської ОВА Максима Марченка, відповідний указ він підписав 10 січня, інформує ZN.ua.

Заступника глави Одеської ОДА Муратова, якого затримали на хабарництві, звільнили з посади
© СБУ

Олега Муратова, якого СБУ нещодавно затримала на хабарництві, звільнено з посади заступника голови Одеської обласної держадміністрації. Про це повідомив Очільник ОВА Максим Марченко.

«Розпорядженням Начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка № 6/К-2023 від 10.01.2023 звільнено Муратова Олега Михайловича з посади заступника голови Одеської обласної державної адміністрації 10 січня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

СБУ 5 січня повідомила, що затримала заступника голови Одеської ОДА, який за 35 тисяч доларів хотів «відмазати» підлеглого від тюрми. Ім’я хабарника у спецслужбі не назвали, але ЗМІ повідомили, що це Муратов.

За даними слідства, посадовець пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє «сприяння» в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна. За 35 тис. дол. він обіцяв вирішити питання щодо закриття провадження, де фігурував чиновник. Для цього він нібито планував використати особисті зв’язки у правоохоронних органах України.

Муратову повідомили про підозру за:

  • ч. 4 ст. 190 (у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища).





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