Росіянин приєднався до лав пропагандистів і підпалив військкомат у Братську: фото та відео

Ймовірно, напередодні нової масштабної хвилі мобілізації, яку можуть розпочати в РФ вже 15 січня, в країні знову почалися пожежі у військкоматах - один з них горів в ніч на 9 січня в місті Братськ Іркутської області. У підпалі підозрюють 21-річного звукорежисера місцевої телекомпанії, яка підтримує війну в Україні.

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA, інформує Апостроф .

Уточнюється, що інцидент стався близько другої години ночі. Хлопець переліз через паркан військкомату на вулиці Рябіновій, 11, після чого почалася пожежа. Будівля зазнала пошкоджень на площі 50 квадратних метрів, постраждалих немає.

За підозрою у підпалі військкомату затримали 21-річного звукорежисера місцевої телекомпанії "Братськ", яка підтримує війну в Україні.

Звукорежисера оперативно видалили зі списку співробітників на сайті ТРК "Братськ". Ця телерадіокомпанія регулярно публікує матеріали, що схвалюють військове вторгнення РФ до України.

Чим був викликаний вчинок тепер уже колишнього звукорежисера ТРК – незгодою з тим, що його країна веде війну в Україні, чи небажанням самому потрапити в окоп – невідомо.