Раді пропонують скасувати посади голів судів та ліквідувати Раду суддів

У ЦПК зазначили, що такий крок є цілком виправданим.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №8342 «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та деяких законів України щодо ліквідації посад голів судів та їхніх заступників, а також ліквідації Ради суддів України». У Центрі протидії корупції зазначили, що саме через посади та органів, які пропонує скасувати документ, в Україні зберігається вплив «судівської мафії».

Документ на сайті парламенту поки недоступний. Однак, за даними ЦПК, законопроєкт передбачає такі зміни:

  • скасування Ради суддів як окремого суддівського органу та передання її повноважень Вищій раді правосуддя (ВРП);
  • скасування адміністративних посад в судах із передачею повноважень голови суду зборам суддів чи керівнику апарату суду.

При цьому посаду голови Верховного Суду законопроєкт пропонує зберегти.

У ЦПК переконані, що такі зміни є виправданими. Адже сьогодні ні голови судів, ні Рада суддів не виконують повноважень, які не можна було б передати іншим гравцям у судовій системі. Натомість саме завдяки їм, підкреслили в ЦПК, зберігає вплив так звана «судова мафія».

«Як голови судів, так і Рада суддів за останнє десятиліття стали ефективним інструментом тиску на суддів та збереження кругової поруки в судовій системі. Приміром, саме через Раду суддів та голів судів судді отримували вказівки щодо того, як голосувати на з’їздах та кого обирати до Вищої ради правосуддя чи Конституційного Суду», – зазначає експертка ЦПК Галина Чижик.

Законопроєкт №8342 передбачає, що повноваження Ради суддів проводити з?їзд суддів виконуватиме ВРП. Така передача повноважень відповідає рекомендаціям Венеційської комісії, яка радить Україні послідовно спростити систему органів суддівського врядування. Більшість організаційних та адміністративних повноважень голови суду зможе виконувати керівник апарату суду.

«Водночас 11-13 січня Рада суддів має провести з?їзд суддів. На ньому мають обрати 8 нових членів ВРП. Лише за умови обрання усіх 8 членів можливо буде відновити роботу ВРП та продовжити судову реформу в Україні. Отже, наразі саме від Ради суддів залежить доля судової реформи. Її успішне проведення є однією з семи умов, які має виконати України для відкриття переговорів про членство в ЄС», – додали в ЦПК.





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